В Армении сменили начальника Генштаба, директора СНБ и шефа полиции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян получил от премьер-министра Никола Пашиняна предложения об освобождении от занимаемых должностей начальника Главного штаба Вооруженных сил республики Артака Давтяна, главы Службы нацбезопасности (СНБ) Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна, сообщили "Интерфаксу" в президентской пресс-службе в понедельник.

Со своей стороны Пашинян выразил благодарность Давтяну, Мартиросяну и Арману Саркисяну "за проделанную работу и усилия", а также назвал имена новых руководителей силовых структур Армении.

"На должность начальника Главного штаба ВС назначается генерал-лейтенант Оник Гаспарян. Полковник Аргишти Карамян назначается на должность директора Службы национальной безопасности. Начальником полиции назначается Ваге Казарян. Решения вступят в силу после подписания президентом соответствующих указов", - написал премьер-министр на своей странице в фейсбуке в понедельник.

50-летний Давтян был назначен главой ГШ ВС Армении в мае 2018 года после смены власти в Армении. В 2009-2017 годы он занимал должность начальника оперативного управления ГШ ВС.

В минувшее воскресенье в условиях режима ЧП по коронавирусу и предписаний правительства о соблюдении противоэпидемиологических мер состоялась свадьба сына Давтяна, о чем сообщили армянские СМИ.

В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что на место был направлен наряд. "Был составлен соответствующий акт, мероприятие было прекращено", - отметили в ведомстве.

46-летний Мартиросян был назначен на должность главы СНБ в марте 2020 года. До этого с сентября 2019 года он являлся врио директора СНБ, а перед этим занимал пост заместителя главы ведомства.

В начале мая заместителем директора СНБ был назначен 29-летний Аргишти Карамян, что, по сообщениям СМИ, вызвало недовольство сотрудников спецслужбы. С должности был освобожден начальник следственного департамента СНБ.

42-летний Саркисян был назначен на должность начальника полиции Армении в марте 2020 года. По сообщению местных СМИ, новый шеф полиции Казарян является другом Пашиняна.