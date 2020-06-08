Ральф Брандштеттер назначен главой марки Volkswagen

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ральф Брандштеттер назначен главным исполнительным директором марки Volkswagen, назначение вступает в силу 1 июля 2020 года.

Брандштеттер, ранее занимавший должность главного операционного директора марки, сменит на этом посту Герберта Дисса, который с 2018 года совмещал управление маркой Volkswagen и одноименным концерном со всеми его дочерними брендами.

Таким образом, у Дисса будет больше возможностей для выполнения своих обязанностей в качестве главы германского автомобилестроительного концерна, сообщается в пресс-релизе Volkswagen.

"Ральф Брандштеттер является одним из наиболее опытных руководителей компании. За последние два года он уже успешно управлял Volkswagen в качестве COO (Chief Operating Officer, главный операционный директор - ИФ) и сыграл ключевую роль в разработке трансформации бренда", - приводятся в сообщении слова Дисса.

Котировки акций Volkswagen выросли на 1,6% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 8,1%.