Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Ральф Брандштеттер назначен главой марки Volkswagen

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ральф Брандштеттер назначен главным исполнительным директором марки Volkswagen, назначение вступает в силу 1 июля 2020 года.

Брандштеттер, ранее занимавший должность главного операционного директора марки, сменит на этом посту Герберта Дисса, который с 2018 года совмещал управление маркой Volkswagen и одноименным концерном со всеми его дочерними брендами.

Таким образом, у Дисса будет больше возможностей для выполнения своих обязанностей в качестве главы германского автомобилестроительного концерна, сообщается в пресс-релизе Volkswagen.

"Ральф Брандштеттер является одним из наиболее опытных руководителей компании. За последние два года он уже успешно управлял Volkswagen в качестве COO (Chief Operating Officer, главный операционный директор - ИФ) и сыграл ключевую роль в разработке трансформации бренда", - приводятся в сообщении слова Дисса.

Котировки акций Volkswagen выросли на 1,6% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 8,1%.

Volkswagen Ральф Брандштеттер

Новости

Демократы в США представили законопроект о реформе полиции

Демократы в США представили законопроект о реформе полиции

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Иранские танкеры и транспортирующие энергоресурсы компании подпали под санкции США

Иранские танкеры и транспортирующие энергоресурсы компании подпали под санкции США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн

Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн

BP сократит 10 тысяч рабочих мест до конца 2020 года

"Новички" добавлены в списки Конвенции о запрещении химоружия

Минюст Германии не стал комментировать задержание диджея из России

Пандемия коронавируса

Премьер Армении и члены его семьи выздоровели и приобрели иммунитет к COVID-19

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');