Демократы просят администрацию Трампа ответить на вопросы о возможном возобновлении ядерных испытаний

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа демократов Палаты представителей США потребовала от администрации США ответить на сообщения СМИ о том, что в Белом доме обсуждается возможное возобновление ядерных испытаний, сообщает The Hill.

"Непостижимо, что администрация рассматривает что-то настолько близорукое и опасное, и это прямо противоречит ее собственному "Обзору состава и количества ядерных вооружений и принципов их применения" 2018 года", - написали законодатели в письме министру энергетики Дэну Бруйетту и министру обороны Марку Эсперу.

Они отмечают, что вышеупомянутый обзор показывает, что "Соединенные Штаты не возобновят ядерные испытания, если это не будет касаться обеспечения безопасности страны".

"Представление о том, что возобновление испытаний каким-то образом подтолкнет Россию или Китай к переговорам по контролю над вооружениями, является необоснованным (...) Возобновление испытаний может помочь нашим противникам и сделает жизнь американцев менее безопасной", - заявили члены Палаты представителей.

Демократов интересуют финансирование и юридические полномочия, в рамках которых рассматривается возобновление испытаний, а также каковы будут последствия такого решения.

Законодатели потребовали предоставить ответы к 22 июня и провести брифинг в срок до 25 июня.

Кроме того, отдельное письмо, подписанное 80 демократами Сената и Палаты представителей США, было отправлено сенаторами Роном Уайденом и Биллом Фостером президенту Дональду Трампу, Эсперу и Бруйетту. В нем законодатели предупредили, что "принятие этого ненужного и провокационного шага будет означать отказ от научного лидерства Америки и ослабит нашу способность сделать мир более безопасным местом для жизни".

В прошлом месяце газета Washington Post сообщила, что идея проведения первого за последние десятилетия ядерного испытания США была поднята на встрече старших должностных лиц 15 мая.

Один из чиновников заявил изданию, что испытание может быть полезно для получения рычагов влияния на Россию и Китай, поскольку администрация стремится к новому трехстороннему ядерному соглашению.