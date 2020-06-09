Машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Авдеевке (Донецкая область) подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины, десять военнослужащих получили ранения, сообщает в фейсбуке пресс-служба прокуратуры Донецкой области Украины.

"9 июня 2020 около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве", - говорится в сообщении.

В результате взрыва десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы, им оказали медицинскую помощь.

Происшествие квалифицировано как теракт, продолжается досудебное расследование.