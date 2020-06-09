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Минобороны Белоруссии подтвердило самоубийство офицера и опровергло пропажу боеприпасов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Офицер одной из воинских частей в Белоруссии совершил самоубийство, подтвердили в министерстве обороны страны.

"К глубокому сожалению, начальник службы одной из механизированных воинских частей совершил суицид", - сказалаа представитель пресс-службы Минобороны Наталья Гаврусик. Она отметила, что причины его поступка, если это будет возможно, установят специалисты.

В Минобороны опровергли информацию о пропаже боеприпасов, которые якобы могли стать причиной суицида офицера.

"Сейчас мы можем лишь опровергнуть информацию одного из анонимных телеграм-каналов о том, что в воинской части со склада пропали боеприпасы. Все гранаты и другие боеприпасы на месте", - заверила Гаврусик.

В Минобороны попросили СМИ не муссировать эту информацию и не распространять недостоверные сведения, а также выразили соболезнования семье погибшего. там отметили, что военное ведомство окажет семье офицера необходимую помощь.

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