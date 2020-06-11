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Российские боевые самолеты провели учение над Балтикой на фоне маневров НАТО

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация провела учение по уничтожению условных морских целей в Балтийском море на фоне крупных маневров НАТО Baltops 2020, сообщил Балтфлот в четверг.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Согласно сообщению, "в плановых тренировках было задействовано более десяти самолетов" Балтфлота. Российские военные сообщили, что под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для изучения надводной обстановки, а также атаковали в рамках учений мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника.

"Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020", - говорится в сообщении Балтфлота.

8 июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают учения НАТО Baltops в Балтийском море, которые проводятся с 7 по 19 июня. Об этом говорилось в сообщении центра, которое поступило в "Интерфакс".

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов заявил агентству, что учения Baltops "проходят возле границ Российской Федерации, и они явно направлены против России".

Учения НАТО на Балтике

В военно-морских учениях НАТО задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии. В связи с пандемией COVID-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается.

Участвовавший в учении морской авиации Балтфлота РФ Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик.

Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-27 - истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Входит в состав российских дежурных сил противовоздушной обороны.

Baltops 2020 НАТО Балтийское море Балтийский флот

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