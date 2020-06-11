Швейцарских чиновников обязали по возможности отправляться в командировки на поездах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Официальные лица в Швейцарии не смогут пользоваться самолетами для поездок в рамках командировки, если до места назначения можно добраться на поезде, сообщает агентство Associated Press.

В соответствии с опубликованными в четверг министерством финансов правилами, такие ограничения начнут действовать с 1 июля.

В частности, чиновнику придется пересесть на поезда, в частности, для поездок из Берна в Париж, Флоренцию, Лейпциг и Зальцбург.

Подобная мера принята в рамках прошлогоднего декрета правительства, нацеленного на снижение выбросов углекислого газа в результате деятельности местных чиновников на 30% к 2030 году.