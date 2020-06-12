В США подали иск против Катара за финансирование террористов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В суд Нью-Йорка был направлен иск, в котором власти Катара обвиняются в скрытном финансировании тех группировок, в результате атак которых погибли граждане США, сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

"Катар воспользовался несколькими структурами, в которых он доминирует и которые контролирует, для переправки вожделенных долларов США (излюбленная валюта террористических сетей Ближнего Востока) ХАМАС и "Палестинскому исламскому джихаду" под видом благотворительных пожертвований", - говорится в тексте иска.

Указано, что полученные деньги были использованы этими группировками, считающимися США террористическими, для атак, которые унесли жизни американских граждан. В частности, истцы полагают, что между мартом и сентябрем 2015 года катарские благотворители направили $28 млн на палестинские территории, и затем эти деньги могли быть переданы ХАМАС и "Палестинскому исламскому джихаду".

По данным "Аль-Арабийя", иск был подан американским прокурором Стивеном Пирлзом, который занимался целым рядом дел, связанным с терроризмом и финансированием террористической деятельностью, и представлял семьи и родственников жертв терроризма, требовавших компенсаций.