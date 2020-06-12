Президент Казахстана поздравил Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с национальным праздником – Днем России, говорится в сообщении пресс-службы Токаева, опубликованном в пятницу в газете "Казахстанская правда".

"Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества", – приводятся в сообщении выдержки из поздравительной телеграммы. "Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни".

Президент Казахстана также отметил, что "приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства".

Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба президента республики.