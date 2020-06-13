Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Индийского океана у южного берега острова Сумбава в 79 км к юго-востоку от города Сумбава-Бесар (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала службы, эпицентр зафиксированного в 12:16 по Москве в субботу землетрясения имел координаты -9.02 градуса южной широты и 117.92 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".