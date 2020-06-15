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Американский истребитель F-15 разбился у побережья Великобритании в Северном море

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-15 рухнул в понедельник в Северное море неподалеку от побережья графства Йоркшир в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.

Идет поисково-спасательная операция. ВВС США в своем заявлении подтвердили факт инцидента. Там заявили, что на борту самолета находился один пилот, сейчас ведутся его поиски. В момент инцидента самолет, вылетевший с британской авиабазы Лейкенхит в графстве Суффолк, выполнял рутинную учебную миссию, добавили в ВВС США.

ВВС США США Великобритания Йоркшир F-15

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