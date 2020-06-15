РФ направила МИД Украины ноту протеста в связи с "антироссийскими выходками" в Киеве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акцией, устроенной 12 июня в отношении российской дипмиссии, сообщает МИД РФ.

"В ней (ноте) было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Как заявили в российском дипведомстве, 12 июня, в День России, "Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками". "При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии", - заявили в МИД РФ.