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Во Франции бюст де Голля покрасили в желтый цвет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В городе Омон на севере Франции вандалы раскрасили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля, пишет в понедельник Le Figaro.

"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", - написал в твиттере президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Его публикацию сопровождают две фотографии: на одной видно, что бюст генерала был покрашен в желтый цвет, а на второй видна надпись большими красными буквами, которая появилась на основании монумента: "сторонник рабства".

Волна беспорядков в США

Несколько дней назад в городе Ле Павийон-Су-Буа был нанесен такой же вред еще одному памятнику де Голлю: лицо французского генерала "пожелтело".

В воскресенье президент Франции Эмманeэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников историческим деятелям с их привычных мест.

В последние недели по всему миру пострадали несколько десятков памятников на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Происшествие вызвало волны протестов по всему миру.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Франция Омон Шарль де Голль

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