Прием детей из Приднестровья в "Юнармию" возмутил МИД Молдавии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии осудило действия российских военных в Приднестровье, направленные "на вовлечения детей из зоны конфликта в деятельность военной направленности".

Так в ведомстве отреагировали на праздничные мероприятия, посвященные Дню России, когда военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в непризнанной республике организовали прием 10 юнармейцев в отряд "Красная Звезда" всероссийского военно-патриотического общественного движения. В рамках мероприятия юнармейцы из Приднестровья приняли присягу.

Молдавский МИД в очередной раз потребовал "полного и безоговорочного вывода российских войск вместе с вооружением и боеприпасами с территории РМ в соответствии с обязательствами и соответствующими международными документами".

Юнармейское движение в Приднестровье активизировалось в 2017 году при содействии ОГРВ. Для местных юнармейцев российские военные организуют не только патриотические акции, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, но и обустроили летний лагерь.