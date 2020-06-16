Российские дети с редкой формой рака отправились на лечение в Швейцарию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Посольство Швейцарии в Москве в рамках гуманитарной операции организовало 9 и 15 июня вылет в Швейцарию российских детей, страдающих ретинобластомой, редкой и агрессивной формой рака сетчатки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.

Из-за приостановки регулярного международного воздушного сообщения в связи с кризисом COVID-19 дети оказались лишены возможности выехать в Швейцарию, куда им необходимо было попасть в строго определенный срок для прохождения курса лечения.

Посол Швейцарии в России Ив Россье заявил, что дипмиссия прилагает "все усилия для обеспечения выезда в Швейцарию детей, которые в этом срочно нуждаются". "Мы обязуемся продолжать делать это до возобновления коммерческих авиарейсов", - подчеркнул посол.

Этими рейсами в Швейцарию полетели двенадцать детей в возрасте от 1 до 12 лет, каждый в сопровождении одного из родителей. Эти же самолеты привезли обратно в Россию детей, которые вылетали в Швейцарию ранее организованными гуманитарными рейсами и уже прошли очередной этап лечения.

По данным дипмиссии, организация частных авиарейсов стало возможной благодаря поддержке предпринимателя Виктора Вексальберга, а также сотрудничеству с МИД РФ и властями российских регионов, в которых живут больные дети.