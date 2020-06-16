Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими войсками

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Трое индийских военнослужащих погибли в ночь на вторник в ходе столкновения с китайскими военными в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем, сообщила 16 июня армия Индии.

"В долине Галван (спорный участок на индийско-китайской границе - ИФ) ночью произошло силовое противостояние, что повлекло жертвы с обеих сторон. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат", - говорится в заявлении армии.

В сообщении отмечается, что на данный момент высокопоставленные представители военного командования с обеих сторон проводят встречу на месте военных действий "для урегулирования ситуации".

Как передают индийские СМИ, инцидент произошел на фоне разногласий между Дели и Пекином в связи с наращиванием военного присутствия Китая в регионе.

По данным телеканала CNN, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга во вторник, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами".

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между Пекином и Дели привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.