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Бывший глава Tommy Hilfiger Дэниел Гридер назначен CEO Hugo Boss

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG утвердил на пост главного исполнительного директора компании бывшего главу Tommy Hilfiger Global и европейского подразделения владельца ряда известных брендов одежды PVH Corp. Дэниела Гридера.

Как сообщается в пресс-релизе Hugo Boss, Гридер назначен CEO на пятилетний срок, начиная с 1 июня 2021 года. Он сменит Марка Лангера, который уйдет в отставку 30 сентября текущего года.

В переходный период с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года главный финансовый директор Hugo Boss Ивс Мюллер будет исполнять обязанности представителя правления компании.

Дэниел Гридер в начале июня покинул Tommy Hilfiger Global и PVH Europe, которые он возглавлял с 2014 года.

Котировки Hugo Boss снижаются на 0,5% на торгах в среду.

Tommy Hilfiger Hugo Boss

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