В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

На его месте построят Национальный концертный зал

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Национальный концертный зал собираются построить в Риге, демонтировав здание бывшего Центрального комитета Компартии Латвийской ССР, в котором ныне располагается офисный комплекс "Всемирный торговый центр".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил во вторник на пресс-конференции после заседания правительства, что проект Национального концертного зала будет реализован в Риге на улице Элизабетес, 2.

Как сообщили агентству BNS в министерстве культуры Латвии, на заседании было одобрено предложение министра культуры Науриса Пунтулиса реализовать проект на принадлежащей ГАО "Валстс некустамие ипашуми" территории на ул. Элизабетес, 2. Там будет демонтировано здание бывшего Центрального комитета Компартии ЛССР, ныне офисного комплекса "Всемирный торговый центр".

Глава Минкультуры Латвии подчеркнул, что это историческое решение, которое откроет новую страницу в культурной жизни страны, а также в строительной и связанных с ней отраслях, придав мощный импульс их развитию.

Говоря о примерных затратах на строительство нового концертного зала, Пунтулис заявил журналистам, что воздержится называть конкретную сумму, так как возможны различные модели финансирования проекта. Он отметил, что сегодня ситуация быстро меняется, как и финансовые возможности Латвии, поэтому к данному вопросу можно будет вернуться позже.

Теперь предстоит разработать условия конкурса на снос здания "Всемирного торгового центра". По словам Пунтулиса, здание может быть снесено уже весной 2021 года, а параллельно будет идти работа над конкурсом эскизов.

Первый концерт в новом зале, по словам министра, может состояться через 6-7 лет.

В 2021 году для реализации проекта нового концертного зала планируется финансирование в размере 7 млн евро, которое необходимо для сноса здания, проведения международного конкурса эскизов и др.