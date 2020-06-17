Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в пяти областях Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В результате осложнения погодных условий, по состоянию на утро среды, обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Житомирская - 46, Киевская - 16 и Черкасская - 11, Кировоградская - четыре и Днепропетровск - три", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.