Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - - Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в своем автомобиле в момент инцидента. Пострадавших нет.

Демонстранта, выбежавшего на дорогу, задержала полиция. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.