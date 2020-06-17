Здания бывшей тюрьмы в центре Вильнюса продадут на аукционе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Литве собираются продать основную часть комплекса зданий бывшей Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса, а около трети помещений сдать под аренду в образовательных целях и для иных общественных нужд.

Как сообщает агентство BNS, в среду кабинет министров Литвы принял протокольное решение передать помещения Имущественному банку (Turto bankas), который проведет открытые аукционы и продаст 14,5 тыс. кв. метров помещений бывшей тюрьмы.

Оставшаяся часть площадью 4 тыс. кв. метров будет сдана в аренду для осуществления деятельности образовательного характера и для прочих общественных потребностей.

Глава Минфина Литвы Вилюс Шапока призвал министерства культуры, образования, экономики при участии Вильнюсской мэрии до 1 ноября представить предложения правительству по использованию площадей бывшей тюрьмы. Если не будет желающих арендовать помещения, то они также будут отданы на продажу.

По предварительным подсчетам, для реализации первого сценария потребуется 10,9 млн евро инвестиций, однако, часть средств должна компенсировать продажа зданий больницы.

Лукишкская тюрьма находится в центре Вильнюса, была построена еще во время царской России (в 1904 году). Комплекс бывшей тюрьмы находится вблизи нынешних государственных институтов Литвы, таких как Верховный суд, Минфин, МИД, Сейм. Тюрьма была закрыта 2 июля 2019 года, заключенные из нее переведены в другие пенитенциарные заведения.

В комплекс бывшей Лукишкской тюрьмы входит шесть зданий: церковь Св. Николая Чудотворца, административные помещения, производственные помещения, тюрьма, тюремная больница, забор с КПП. К нему также относится находящийся вокруг участок земли со строениями.