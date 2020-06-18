Возможный наркокурьер утонул после перестрелки на границе Азербайджана и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, в результате инцидента погиб нарушитель границы, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

В среду 17 июня в 21:40 по местному времени, пограничный отряд заставы "Гейтепе" в Джалилабадском районе засек попытку незаконного пересечения троими ирано-азербайджанской границы, сообщает ГПС.

В сообщении отмечается, что нарушители границы были оснащены оружием и приборами ночного видения, у одного из нарушителей был большой мешок, предположительно с наркотиками.

Не подчинившись азербайджанским пограничникам, нарушители открыли огонь из автоматического оружия и ружья типа "Винчестер". В результате перестрелки один из нарушителей получил ранение и утонул при попытке вернуться в Иран через реку Болгарчай. Впоследствии иранские пограничники вытащили тело убитого на сушу. Двое других нарушителей, воспользовавшись темным временем суток, смогли вернуться на иранскую территорию, где были задержаны пограничниками Ирана, подчеркивает ГПС.

В настоящее время в связи с инцидентом проводятся следственно-оперативные мероприятия.