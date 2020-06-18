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Российский рыболовный траулер потерял ход у берегов Норвегии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российское рыболовецкое судно терпит бедствие у побережья Норвегии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По оперативным данным, у российского рыболовецкого судна Nord tral вышло из строя рулевое управление. Продолжить движение самостоятельно оно не может. Отремонтировать в море поломку нельзя", - сказал собеседник агентства.

На борту находятся 24 человека. Никому из них медпомощь не требуется. Решается вопрос буксировки судна в норвежский Киркенес.

Норвегия

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