Российский рыболовный траулер потерял ход у берегов Норвегии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российское рыболовецкое судно терпит бедствие у побережья Норвегии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По оперативным данным, у российского рыболовецкого судна Nord tral вышло из строя рулевое управление. Продолжить движение самостоятельно оно не может. Отремонтировать в море поломку нельзя", - сказал собеседник агентства.

На борту находятся 24 человека. Никому из них медпомощь не требуется. Решается вопрос буксировки судна в норвежский Киркенес.