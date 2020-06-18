В Бразилии арестовали бывшего помощника сына Болсонару

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Бразилии полиция арестовала бывшего сотрудника сенатора штата Рио-де-Жанейру Флавиу Болсонару в рамках расследования дела о коррупции, сообщают в четверг местные СМИ.

Бывший сотрудник старшего сына президента Бразилии - 54-летний Фабрисиу Кейрус, был арестован утром в четверг в городе Атибаия в штате Сан-Паулу. Следователи полагают, что он может быть причастен к коррупционной схеме, которая была разработана для присвоения зарплат фиктивных сотрудников.

По версии следствия, порядка 1,2 млн бразильских реалов (около $220 тыс.) было переведено на банковский счет Кейроса от якобы сотрудников Болсонару.

В адрес самого Флавиу Болсонару в Бразилии звучат обвинения в том, что он использовал бюджетные средства для финансирования незаконных сделок и незаконного приобретения недвижимости. Он сам отрицает все обвинения, а также обвинения в адрес его бывшего помощника Кейроса. В твиттере он написал, что расследования против него ведутся из-за того, что его отца избрали президентом.

Сам Кейрос находился в бегах. Его обнаружили в квартире, принадлежащей адвокату Болсонару - Фредерика Вассефа. Вассеф также является представителем юридической команды самого президента Бразилии Жаира Болсонару.