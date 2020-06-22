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В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе на уличной вечеринке

Еще семеро были ранены, а еще пятерых сбили машины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Северной Каролине произошла стрельба по людям в крупном городе Шарлотт, погибли два человека и не менее семи были ранены, сообщает АР со ссылкой на сообщение городского департамента полиции.

Сначала в полиции заявили, что ранним утром в понедельник один человек был застрелен, а другие получили пулевые ранения. Однако затем замначальника полиции Джонни Дженнингс уточнил, что погибли двое, семеро получили пулевые ранения, а еще пятеро были сбиты автомобилями, когда пытались убежать после начавшейся стрельбы.

Полиция прибыла на место по вызову о сбитом пешеходе. Там полицейские обнаружили сотни людей, которые собрались на уличную вечеринку, а очевидцы рассказали им о стрельбе.

Задержан ли кто-либо в связи с инцидентом, пока неясно.

По словам полицейских, они считают, что стрелявших было несколько, передает местный телеканал WBTV. По словам журналистов, на месте была большая неразбериха и несколько сотрудников СМИ пострадали в столкновениях с разбегающимися людьми или лишились камер.

США Северная Каролина Шарлотт МВД

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