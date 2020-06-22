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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Архивное фото
Фото: Иван Журавлев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в пользование Минобороны РФ передается радиолокационная станция "Днепр", инженерные комплексы, пункты связи и другие объекты инфраструктуры комплекса.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на 3 года, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия документа.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" на территории России, а также станций "Волга" и "Днепр" в Казахстане и Белоруссии. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Ранее сообщалось, что новая РЛС типа "Воронеж" поставлена на боевое дежурство в Орске (Оренбургская область близ границы с Казахстаном).

Анонсируя строительство в Крыму нового радара "Воронеж", генеральный конструктор СПРН Сергей Боев сообщал, что новая РЛС существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр"

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

Казахстан Балхаш

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