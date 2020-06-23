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США и РФ решили создать техгруппы для работы над стратегической стабильностью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США и Россия готовы продолжать переговоры по стратегической стабильности, учреждены технические группы по этой тематике, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Первый раунд переговоров в Вене был очень позитивным. Детально обсудили весь спектр ядерной тематики. Запустили работу технических групп. Достигли принципиального согласия на проведение второго раунда переговоров", - написал Биллингсли в своём твиттере по итогам переговоров в Вене с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Ранее сообщалось, что 22 июня в Вене прошли российско-американские консультации по стратегической проблематике.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о.старшего заместителя Государственного секретаря США Маршалл Биллингсли.

Это была первая очная встреча Рябкова с Биллингсли.

В преддверии переговоров Рябков сообщил "Интерфаксу", что в Вене российская сторона намерена предложить Вашингтону конкретные направления сотрудничества в сфере стратегической стабильности. "Мы будем предлагать американцам конкретные направления, по которым можно и нужно работать, даже несмотря на то, что США вступают все больше в период избирательной кампании", - сказал он.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

Как и в случае с этими двумя соглашениями, США увязывает судьбу ДСНВ с выполнением ряда условий. В частности, американцы настаивают на подключении к российско-американским консультациям и договоренностям Китая.

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