"Аврора" 24 июня планирует чартер в Гонконг для вывоза россиян

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") 24 июня 2020 года планирует выполнить чартерный рейс в Гонконг для вывоза во Владивосток российских граждан, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

"Рейс №5475 вылетит из Гонконга 24 июня в 16:00 местного времени, прилетит во Владивосток в этот же день в 22:30 местного времени", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполнен на самолете Airbus (А319). Он организуется "по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан на территорию России и после получения соответствующих разрешений от авиационных властей.

Как сообщалось, "Аврора" в мае-июне выполнила несколько чартерных рейсов в Японию, в Республику Корея и в Таиланд с целью вывоза российских туристов, застрявших за границей из-за коронавируса.