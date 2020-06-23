Первый после режима изоляции очный саммит лидеров ЕС пройдет 17-18 июля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первый после режима изоляции саммит с физическим присутствием европейских лидеров пройдет в Брюсселе 17-18 июля, сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц.

"17 и 18 июля председатель Европейского совета созовет внеочередной совет по пакету восстановления экономики и долгосрочному финансовому плану", - написал пресс-секретарь Мишеля в твиттере во вторник. Он добавил, что организационные детали сообщат позже.

Глава Евросовета заявил на пресс-конференции 19 июня после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС: "Мы намерены провести саммит с физическим присутствием участников в Брюсселе примерно в середине июля. Мы хотим сделать несколько конкретных предложений к этому саммиту, чтобы попытаться принять решение. Мы знаем, что важно принять это решение как можно скорее".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед этим совещанием в Европарламенте, уже называла 17 июля в качестве возможной даты.

Участвуя затем в пресс-конференции вместе с Мишелем, она отметила, что в то время, как ЕС переживает глубочайший экономический кризис, а до истечения предыдущего долгосрочного бюджета Евросоюза осталось полгода, нельзя терять время, необходимое для реализации стратегии экономического восстановления.

Во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил: "Европейская комиссия, конечно, поддерживает председателя Европейского совета, который желает собрать руководителей и добиться результата по антикризисному плану Next Generation EU и будущему долгосрочному бюджету ЕС, и, конечно, мы ожидаем, что такое совещание состоится в течение июля. Но дату должен подтвердить председатель Европейского совета".