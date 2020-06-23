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На Чернобыльской АЭС подтвержден случай COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвержден случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", - сказано в сообщении госагентства на странице в фейсбуке во вторник вечером.

Подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня. "Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - уточнили в госагентстве.

Среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Украина ЧАЭС коронавирус

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