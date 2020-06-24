Более 120 населенных пунктов Украины остались без электроэнергии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Ивано-Франковская - 62, Сумская - 17 Житомирская - 16, Черновицкая - 13, Волынская - 9 и Закарпатская - 3", - говорится в утренней сводке, на официальном сайте ГСЧС в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.