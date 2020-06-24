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Дожди на западе Украины разрушили дамбы и мосты

Из-за непогоды погибли три человека

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Это создало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на семь метров - это уровень стихии 2008 года", - заявил Аваков во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщила в среду пресс-служба МВД.

Основной удар стихии приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы области. Аваков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий нацгвардией Николай Балан совершили облет наиболее пострадавших от непогоды территорий.

Всего в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов. В целом в зоне наводнений в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Ранее в МВД сообщили, что из-за непогоды погибли три человека. Для борьбы с последствиями ливней в западных областях Украины создан оперативный штаб, возглавляемый Шмыгалем. С 22 июня в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.

По информации ГСЧС на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская область - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8), 4 976 домов.

Украина

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