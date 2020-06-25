Путин и Макрон в пятницу проведут переговоры по видеоконференции

Президент Франции рассчитывает обсудить Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера отметили, что речь идет о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога". В частности, в Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.

В частности, французская сторона ожидает обмена мнениями по Сирии, Ливии и Украине. При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

"Речь идет о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", - заявили в Елисейском дворце.

Французские СМИ уточняют, что разговор вероятно пройдет в пятницу, 26 июня, во второй половине дня в формате видеоконференции.