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Минздрав Белоруссии заявил об угрозе здоровью жителей Минска из-за плохой воды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии направил письмо в администрации Фрунзенского и Московского районов Минска с указанием на опасность употребления водопроводной воды. Текст письма, датированного 24 июня, распространили пользователи социальных сетей.

"В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и неблагоприятна по органолептическим свойствам. В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах г. Минска", - сообщается в письме, подписанном главным санитарным врачом Минска Нелли Гиндюк.

"По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20°C и 60°C, перманганатная окисляемость, нефтепродукты", - говорится в письме.

Как сообщалось, накануне в соцсетях стали появляться жалобы на неприятный запах водопроводной воды в некоторых районах Минска. Пользователи также сообщали о цистернах с питьевой водой на отдельных улицах, у которых собираются длинные очереди.

"Минскводоканал" и "Минскводопровод" в свою очередь сообщали, что неприятный запах воды связан с "изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища".

Утром четверга "Минскводоканал" предупредил, что на основании требования санитарных служб запрещается пить воду из-под крана во Фрунзенском (463,2 тыс. человек) и Московском районах (почти 303 тыс. человек), информация об этом размещена на официальном сайте организации. Сроки восстановления нормального водоснабжения озвучены не были.

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