ВОЗ отметила резкий рост новых случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг заявили, что в Европе начало расти число новых случаев заболевания коронавирусом.

"На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.

По его словам, 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев.

Большинство стран в Европе продолжают снимать ограничительные меры, введенные ранее в этом году для борьбы с коронавирусом. Открываются рестораны, музеи, спортзалы и достопримечательности.

Однако местные власти продолжают призывать жителей соблюдать повышенные меры предосторожности, а также - соблюдать дистанцию.

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе зарегистрировали в общей сложности 2,3 млн случаев COVID-19, почти 190 тыс. скончалось.