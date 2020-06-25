В Польше собака три дня охраняла хозяина, провалившегося в болото

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Польше завязнувшего в болоте пожилого мужчину из беды вызволила его собака, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

По его данным, одинокий 83-летний житель Рытеля в Варминьско-Мазурском воеводстве пошел гулять в лес со своим псом и провалился в болото. Самостоятельно выбраться из трясины он не мог, но в течение трех дней его охранял пес по кличке Филипп, который своим лаем пытался привлечь людей. Близкие, которые сообщили в полицию об исчезновении мужчины, сказали, что он страдает от провалов памяти и имеет сердечные заболевания.

В итоге благодаря действиям собаки жители соседней деревни услышали лай и пришли на помощь. В спасении мужчины, который находился в 200 метрах от берега, принимали участие полицейские, пожарные, а также параплан и беспилотник.