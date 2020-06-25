В Сенате США одобрили законопроект о введении санкций в отношении КНР из-за Гонконга

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, подрывающих автономию Гонконга.

"Они (Китай - ИФ) продвигают процесс лишения народа Гонконга свободы. Так что время имеет значение", - заявил, выступая в Сенате, один из соавторов этого законопроекта сенатор Крис Ван Холлен.

Ван Холлен добавил, что принятие законопроекта в Сенате "едва ли будет воспринято серьезно в Пекине".

"Именно поэтому важно сделать что-то, что покажет, что правительство Китая заплатит цену в случае, если пойдет дальше по этому пути, чтобы уничтожить свободы людей Гонконга", - добавил он.

Теперь законопроект должен быть принят в Палате представителей Конгресса США.

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми в конце мая подготовили законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против китайских чиновников и организаций, имеющих отношение к продвижению законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, а также штрафные меры в отношении банков, которые ведут дела с этими организациями.

Депутаты Всекитайского собрания национальных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) в конце мая одобрили резолюцию, предписывающую постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности для Гонконга. Вслед за этим США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей частью КНР.

СМИ напоминают, что отмена США привилегированного статуса для Гонконга затронет двусторонние коммерческие отношения, соглашение об экстрадиции и механизмы экспортного контроля.