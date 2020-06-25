Министр финансов Эстонии потребовал отстранить от должности главу государства

Керсти Кальюлайд Zuma\TASS

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов Эстонии Мартин Хельме (Martin Helme) потребовал освободить от занимаемой должности президента страны Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), отказавшуюся провозглашать (подписывать) принятые парламентом поправки в закон "О дипломатической службе".

"Вето на законы, базирующееся на политических аргументах, не является одним из ее прав", - приводит в четверг его слова газета Postimees.

"Однако то, что она постоянно это делает, означает, что она злоупотребляет властью и нарушает конституцию - она должна быть отстранена от должности за эти две вещи", - считает министр финансов.

Он назвал аргументы президента "радужным политическим активизмом".

"Поскольку она делает это, притворяясь, что причина не в политической, а в конституционной проверке, это делает ее лгуньей, что в политической культуре столь дорогих ей открытых и терпимых обществ является причиной для отставки".

Глава государства отказалась в четверг подписывать принятые парламентом поправки в законопроект.

"Я не стану провозглашать поправки к закону "О дипломатической службе", поскольку они противоречат Конституции Эстонской Республики. Прошу парламент вновь рассмотреть их и привести закон в соответствие с нашей Конституцией", - заявила Кальюлайд.

Она пояснила, что Конституции противоречит та часть закона, которая регулирует социальные гарантии, предусмотренные для супругов находящихся на дипломатической службе сотрудников. Социальные гарантии предоставляются в нем только супругам, находящимся в браке на основании закона "О семье". Они не распространяются на партнеров, зарегистрированных в соответствии с законом "О совместном проживании", регулирующим отношения в однополых семьях.

Хельме является заместителем председателя Конституционной партии Эстонии, позиционирующей себя в обществе как националистическая, евроскептическая, ксенофобская и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах 3 марта 2019 года они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101.