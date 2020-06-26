Небензя назвал ООН востребованной организацией несмотря на недостатки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Организация объединенных наций (ООН) остается востребованной, несмотря на все свои недостатки, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"ООН не идеальна, но ведь и наш мир не идеален. Всемирная организация не может не отражать его противоречия и недостатки. Она - сама его часть. По мере того, как будет меняться к лучшему наш мир, будет становиться лучше и ООН", - сказал Небензя в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Он напомнил, что "основа деятельности ООН - диалог, консультации, поиск компромиссов, которые, как правило, никого не устраивают на 100%, но позволяют двигаться вперед".

"Именно это, на наш взгляд, обеспечивает устойчивость и, самое главное, востребованность организации при решении тех или иных мировых проблем", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

По его словам, "важно помнить, что ООН - ни в коем случае не панацея от всех бед", при этом "альтернативы ей у мира нет".

"У меня нет никаких сомнений, что большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом. Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов", - отметил Небензя.

"ООН своим 75-летним существованием доказала, что она может сделать много, чтобы наш мир стал лучше", - подчеркнул он в беседе с изданием.