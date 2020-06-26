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Япония заявила протест России из-за геологоразведки в районе Курильских островов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Японское правительство заявило России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", - сказал Суга в ходе пресс-конференции.

МИД Японии сообщил, что Россия уведомила японскую сторону о плане проведения работ с 18 июня по 18 сентября в широких районах Охотского моря. Эти районы, в частности, включают спорные острова Курильской гряды, которые в Японии называют "северными территориями".

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Япония Россия

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