Все магазины, корме продовольственных, закроют в столице Казахстана на выходные

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В столице Казахстана на предстоящие выходные дни 27-28 июня вновь вводятся ограничительные меры по коронавирусу, закроются крупные магазины, будут работать только продовольственные, сообщила пресс-служба мэрии Нур-Султана в пятницу.

"27-28 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома. График работы - с 10 до 17 часов. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главного санитарного врача города Жанны Пралиевой, прошлые "домашние выходные" показали динамику снижения и "выпрямления русла заболеваемости" в городе.

"В эти выходные - 27 и 28 июня - также вводим "домашние выходные". В городе сейчас в основном два очага заражения - это семейные и коллективные. В выходные горожанам запрещается выходить из дома, за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, получения медуслуг или выхода на работу, чья деятельность разрешена", - сказала Пралиева, слова которой приводятся в сообщении.

"Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у дома есть все необходимое", - отметила она.

В выходные в Нур-Султане также будут закрыты места массового скопления людей, не будет работать общественный транспорт.

По последним данным, в Казахстане выявлено 19 750 активных случаев заражения COVID-19, вылечились 12 220 человека, 147 человек скончались.