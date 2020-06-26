Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

ВОЗ оценила затраты на разработку вакцин и лечение от коронавируса в $31 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ускоренная разработка и производство вакцин и препаратов от коронавируса (COVID-19), а также методов тестирования потребуют в ближайшее время вложений в размере примерно $31 млрд. Об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно заявлению, "представленный сегодня план затрат предусматривает финансирование в размере $31,3 млрд". При этом в ВОЗ уточнили, что $3,4 млрд уже поступили, однако в ближайшие 12 месяцев потребуется еще $27,9 млрд, в том числе $14 млрд на неотложные потребности.

На онлайн-брифинге спецпредставитель этого проекта Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что эти средства обязательно окупятся.

"Хотя эти цифры выглядят большими, но это не тот случай, когда мы думаем об альтернативе. Если мы потратим миллиарды сейчас, то впоследствии мы избежим затрат в триллионы", - заявила она.

СМИ отмечают, что запрошенные на проект средства должны сделать возможным к середине 2021 года проведение 500 млн тестов на коронавирус в странах с низким и средним уровнем доходов, а также реализацию там 245 млн курсов лечения. Также предполагается, что к концу 2021 года удастся распространить 2 млрд доз вакцин, причем половину из них - в странах с низким и средним уровнем доходов.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал, что в данной инициативе ключевой принцип - равный доступ всех к лечению и вакцинации. По его словам, "для настоящей эффективности они (методы лечения - ИФ) должны прописываться с еще одним существенно важным ингредиентом - солидарностью".

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире выявлено более 9,7 млн случаев COVID-19. Скончались свыше 492 тыс. инфицированных, выздоровели более 5,2 млн человек.

ВОЗ

Новости

В США осудили российского хакера Буркова на девять лет за кибермошенничество

В США осудили российского хакера Буркова на девять лет за кибермошенничество

В центре Глазго ножевые ранения получили три человека

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей санкции против Nord Stream 2

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей санкции против Nord Stream 2

Лукашенко пообещал референдум по изменениям в Конституции Белоруссии

Лукашенко пообещал референдум по изменениям в Конституции Белоруссии

Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

Украинская партия "Голос" лишила своего лидера Вакарчука мандата в Раде

Минск запросил официальную информацию у Швейцарии о "счете" сына Лукашенко

Пандемия коронавируса

В странах Америки продолжилось быстрое распространение коронавируса

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');