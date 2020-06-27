США и Норвегия поднимали истребители для сопровождения самолетов ВКС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Семь российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК выполнили полеты над нейтральными водами: три самолета - над Баренцевым и Норвежским морями, четыре - над северной частью Тихого океана.

США и Норвегия поднимали свои истребители, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет (российских - ИФ) самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Российские военные заявили, что российские Ту-142 прикрывались истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31. "Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов", - сообщили в Минобороны РФ.