Демократы выяснят, было ли Трампу известно о приписанных РФ атаках на военных США в Афганистане

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы Конгресса США пытаются выяснить, знал ли президент Дональд Трамп о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми якобы стоит РФ.

"Мы призвали представить отчет Конгрессу по этому вопросу", - сказала Пелоси в интервью телеканалу ABCNews.

Она также добавила, что законодатели попытаются "выяснить", был ли Трамп проинформирован.

Пелоси предположила, что сотрудники разведки, возможно, боялись обсуждать эту тему с президентом.

Спикер Палаты представителей отметила, что лично ее не проинформировали по этому вопросу, хотя она относится к группе высших руководителей Конгресса, регулярно информируемых о секретных разведданных.

Говоря о реакции Трампа на сообщения о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми могла бы стоять Россия, Пелоси заявила, что он хочет игнорировать эти сообщения.

"Он подарок России в смысле уменьшения нашего лидерства в НАТО, уменьшения наших войск в Германии, все это подарок Путину. Что-то здесь не так. Но на это должен быть ответ", - сказала спикер Палаты представителей.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Президент повторил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.