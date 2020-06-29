Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции. ЧП произошло в спринклерном помещении. Причина взрыва устанавливается.

Журналистов к зданию театра не подпускают, сообщил корреспондент Yle.

Технический директор театра Антти Рехтьярви заявил, что взрыв неожиданно произошел во время плановых работ по техобслуживанию. В этот момент в здании находилось около ста человек. В театре сейчас идет подгтовка к следующему сезону и репетиции. Пострадавший госпитализирован.

Финляндия Хельсинки МВД Городской театр Хельсинки

Новости
Пандемия коронавируса

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

Филарет потребовал от патриарха Варфоломея еще один томос

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных США

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс.

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');