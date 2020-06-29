В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции. ЧП произошло в спринклерном помещении. Причина взрыва устанавливается.

Журналистов к зданию театра не подпускают, сообщил корреспондент Yle.

Технический директор театра Антти Рехтьярви заявил, что взрыв неожиданно произошел во время плановых работ по техобслуживанию. В этот момент в здании находилось около ста человек. В театре сейчас идет подгтовка к следующему сезону и репетиции. Пострадавший госпитализирован.