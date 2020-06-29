В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тысяч подозреваемых

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ расследуют дело о педофилии, в котором появилось более 30 тысяч подозреваемых, сообщил в понедельник министр юстиции региона Петер Бизенбах, его цитируют местные СМИ.

По его словам, речь идет как о распространении в интернете и хранении детской порнографии, так и конкретных случаях насилия над несовершеннолетними. Подозреваемые обмениваются подобной информацией на форумах и в мессенджерах.

"На соответствующих форумах преступники рассматривают насилие над детьми как "норму" и имеют огромную группу единомышленников", - сообщил в свою очередь местный главный прокурор Маркус Хартманн.

Сообщается, что в министерстве юстиции федеральной земли с 1 июля заработает рабочая группа, которая займется расследованием случаев педофилии в интернете и преступлениями, связанными с хакерством и кибертерроризмом.