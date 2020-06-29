Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тысяч подозреваемых

В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тысяч подозреваемых
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ расследуют дело о педофилии, в котором появилось более 30 тысяч подозреваемых, сообщил в понедельник министр юстиции региона Петер Бизенбах, его цитируют местные СМИ.

По его словам, речь идет как о распространении в интернете и хранении детской порнографии, так и конкретных случаях насилия над несовершеннолетними. Подозреваемые обмениваются подобной информацией на форумах и в мессенджерах.

"На соответствующих форумах преступники рассматривают насилие над детьми как "норму" и имеют огромную группу единомышленников", - сообщил в свою очередь местный главный прокурор Маркус Хартманн.

Сообщается, что в министерстве юстиции федеральной земли с 1 июля заработает рабочая группа, которая займется расследованием случаев педофилии в интернете и преступлениями, связанными с хакерством и кибертерроризмом.

Петер Бизенбах Германия Северный Рейн-Вестфалия Маркус Хартманн

Новости

Рейтинг Зеленского снизился за месяц с 47% до 38%

Рейтинг Зеленского снизился за месяц с 47% до 38%

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол
Пандемия коронавируса

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

Филарет потребовал от патриарха Варфоломея еще один томос

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств участия России в атаках на военных США

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');