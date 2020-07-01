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Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.

По данным агентства , взрыв произошел вечером во вторник в больнице в густонаселенном районе на севере Тегерана. Причиной взрыва стала утечка газа на цокольном этаже здания. На месте работают отряды пожарных.

Это не первый взрыв в иранской столице за последнее время.

Bloomberg напоминает, что менее недели назад на окраине Тегерана произошел взрыв возле военного объекта. По данным иранских властей, тогда также взорвался газ.

Иран Тегеран

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