Франчайзи Pizza Hut и Wendy's в США попросил защиты от банкротства

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - NPC International, один из крупнейших франчайзи ресторанных сетей в США, подал заявление в суд для защиты от кредиторов согласно главе 11 американского Кодекса о банкротстве.

Под управлением компании находятся более 1200 точек Pizza Hut и 385 Wendy's. В 27 штатах в компании работает порядка 40 000 сотрудников.

NPC заявила, что рестораны сети продолжат работу, несмотря на процесс банкротства, сообщает CNN.

Пандемия привела к закрытию ресторанов, увеличению расходов на персонал и продукты. Долг NPC достиг $1 млрд.

Франчайзи в конце января просрочил выплату процентов по займам на сумму около $800 млн. В результате в феврале международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service снизили рейтинги компании. NPC уже тогда вступила в переговоры с кредиторами по поводу возможной подачи заявления о банкротстве, сообщили источники The Wall Street Journal.

Целый ряд ресторанных операторов, работающих по системе франчайзинга, объявили о банкротстве с начала распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19, включая материнскую компанию американской сети семейных ресторанов и развлекательных центров Chuck E. Cheese и американское подразделение ресторанов-пекарен Le Pain Quotidien.

Сеть Pizza Hut испытывала сложности в США до пандемии, однако изменение потребительского поведения в условиях распространения инфекции благоприятно сказалось на ее показателях. В начале мая Pizza Hut зафиксировала максимальный средний объем реализации продукции за последние восемь лет, по данным владельца сети Yum Brands Inc. Сопоставимые продажи в ресторанах сети выросли более чем на 10% с конца апреля по конец мая.