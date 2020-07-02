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В ООН повысили прогноз мирового сбора зерна до нового рекорда

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне повысила прогноз мирового сбора зерна в этом году по сравнению с маем на 9,3 млн тонн, до 2,7 млрд тонн. Это на 3% больше, чем было собрано в рекордном 2019 году, сообщается в отчете ФАО.

Прогнозы по производству пшеницы были повышены для Индии и России (на 2 млн тонн). Они с лихвой компенсировали сокращение прогнозируемых объемов урожая в ЕС и Великобритании.

Прогноз производства фуражного зерна повышен на 5,7 млн тонн, до 1,519 млрд тонн. Он отражает ожидания более высоких объемов производства ячменя в Австралии, ЕС и Турции.

Прогноз ФАО по сбору риса составляет 509,2 млн тонн, что на 400 тыс. тонн выше июньской оценки. Это связано с улучшенными видами на урожай в странах Южной Америки, где благоприятные погодные условия позволяют надеяться на рекордные сборы риса.

Объем потребления зерновых, согласно прогнозам, должен вырасти до 2,735 млрд тонн, что на 1,6% выше июньского прогноза. Потребление риса может достичь нового пикового значения в 510,4 млн тонн, что также на 1,6% превышает июньский показатель.

В связи с новыми прогнозами ФАО ожидает, что запасы зерновых в мире к концу текущего сельхозгода (закончится 30 июня 2021 года) достигнут 929 млн тонн. Это приведет к росту соотношения запасов зерновых в мире к их потреблению до наивысшего за 20 лет показателя в 33%, что создает неплохие перспективы общемирового предложения зерна.

ФАО ООН

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