Вооруженный мужчина проник на территорию резиденции премьера Канады

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Канадская полиция задержала мужчину, который проник на территории резиденции в Оттаве, в которой живет премьер страны Джастин Трюдо, сообщает агентство Associated Press.

Мужчина был вооружен, премьера в момент инцидента дома не было.

В Оттаве Трюдо вместе с семьей в настоящее время проживает в доме, расположенном на территории резиденции генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт - представителя британской королевы Елизаветы II. Агентство указывает, что Трюдо сейчас живет не в традиционной резиденции премьеров, поскольку та находится в аварийном состоянии.

Никаких данных о личности задержанного пока не приводится.